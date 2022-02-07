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Канадская хоккеистка перед игрой с Россией уехала в гостиницу с положительным ковид-тестом

Канадская хоккеистка перед игрой с Россией уехала в гостиницу с положительным ковид-тестом
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Сегодня, 7 февраля, на Олимпийских играх — 2022 в Пекине на стадионе «Укэсун» проходил матч между женскими хоккейными сборными Канады и России. Встреча, несмотря на проведённую предыгровую разминку, была отложена на час из-за отказа канадской команды выходить на матч, пока они не увидят результаты тестов российской сборной на коронавирус. Матч завершился поражением российских хоккеисток со счётом 1:6 (0:2, 1:2, 0:2).

Как сообщает официальный телеграм-канал Олимпийского комитета России, одна из хоккеисток сборной Канады перед матчем была отправлена в гостиницу с положительным результатом теста на коронавирус.

Отметим, что обе команды начали матч в масках, а на третий период россиянки и судьи вышли без медицинских масок. Канадки же провели в них всю встречу.

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