Женская хоккейная сборная России крупно уступила Канаде в скандальном матче на Олимпиаде

Сегодня, 7 февраля, на Олимпийских играх — 2022 в Пекине на стадионе «Укэсун» прошёл матч между женскими хоккейными сборными Канады и России. Встреча, несмотря на проведённую предыгровую разминку, была отложена на час из-за отказа канадской команды выходить на матч, пока они не увидят результаты тестов российской сборной на коронавирус.

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Матч завершился поражением российских хоккеисток со счётом 1:6 (0:2, 1:2, 0:2). Единственную шайбу россиянок забросила Анна Шохина с передачи Александры Вафиной. За канадскую команду забивали Сара Нурс, Сара Филье, Джейми Ли Рэттрей, Эрин Эмброуз, Брианна Дженнер и Мари-Филип Пулен.

Отметим, что на третий период сборная России, а также судьи вышли без медицинских масок. Канадские хоккеистки по-прежнему играли в масках.

Изначально обе команды вышли на матч в масках. Сообщалось, что хоккеистки сборной Канады будут играть в масках до тех пор, пока не придут результаты тестов российской сборной на коронавирус.



В предыдущем матче российская национальная сборная встречалась с командой США и уступила со счётом 0:5.



Помимо России и Канады, в группе A выступают сборные США, Финляндии и Швейцарии.