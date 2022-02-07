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Тренер женской сборной Канады прокомментировал проведение матча с Россией в масках

Тренер женской сборной Канады прокомментировал проведение матча с Россией в масках
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Главный тренер женской сборной Канады по хоккею Трой Райан прокомментировал решение проводить матч олимпийского турнира с командой России в медицинских масках.

«У нас не было никакой информации об этой ситуации. Нам просто заявили о том, что матч будет отложен на некоторое время, а затем предложили сыграть, но только в масках. Я даже не знаю, в чём именно была изначальная проблема. Мы были лишь поставлены перед фактом, что в соображениях безопасности и в целях сохранить здоровье спортсменов матч будет отложен», – передаёт слова Райана корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Обе команды начали матч в масках, а на третий период россиянки и судьи вышли без медицинских масок. Канадки же провели в них всю встречу.

Позднее стало известно, что перед матчем хоккеистку канадской сборной отправили в гостиницу из-за положительного теста на коронавирус.

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