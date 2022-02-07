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«Амур» расторг контракт со Слепцом по инициативе хоккеиста

«Амур» расторг контракт со Слепцом по инициативе хоккеиста
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Хабаровский «Амур» в «Инстаграме» сообщил о том, что клуб расторг контракт с нападающим Кириллом Слепцом по инициативе хоккеиста. Права на игрока остались за хабаровским клубом.

В текущем сезоне Слепец провёл 14 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и не набрал очки за результативность. Также форвард выступал в Высшей хоккейной лиге за «Сокол» – сыграл пять матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Ранее хоккеист выступал за «Ладу», «Локомотив», «Буран», рижское «Динамо», и «Нефтяник». За хабаровчан игрок проводил первый сезон.

Сообщается, что спортсмен продолжит карьеру в одном из европейских чемпионатов.

Напомним, КХЛ объявила о досрочном завершении регулярного чемпионата. «Амур» не попал в число команд-участниц плей-офф.

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