Россия — Чехия на ОИ-2022: прямая трансляция на «России 1»

Сегодня, 12 февраля, в Пекине (Китай) на стадионе «Национальный» состоится третий матч мужского олимпийского турнира, в котором сборная России встретится с командой Чехии. Встреча начнётся в 16:10 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Эту встречу в прямом эфире покажет телеканал «Россия 1».
Олимпийские игры проходят в Пекине с 4 по 20 февраля. Мужской хоккейный турнир начался 9 февраля матчем Россия – Швейцария.
Россияне завоевали золото на предыдущей Олимпиаде. На групповом этапе команда Алексея Жамнова выступает в группе B, где уже сыграла со Швейцарией и Данией.
Напомним, в группе A выступают команды Германии, Канады, США и Китая. В группе C: Финляндия, Латвия, Словакия и Швеция.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
- 12 февраля 2022
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