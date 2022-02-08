Расклады для женской сборной России по хоккею на ОИ-2022 перед последним матчем в группе

Сегодня, 8 февраля, на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) состоится заключительный игровой день группового этапа женского хоккейного турнира. Свои матчи проведут восемь команд, в том числе и сборная России, соперником которой станет команда Финляндии. Начало встречи — в 16:10 мск.
В случае любой победы над финками сборная России займёт третье место в группе, набрав пять (победа за пределами основного времени) или шесть (победа в основное время) очков. В таком случае в четвертьфинале россиянки сыграют с победителем группы В, который определится во встрече между сборными Японии и Чехии.
Если российская команда уступит в очной встрече Финляндии в основное время, тогда будут учитываться заброшенные шайбы в личных матчах между тремя командами: Россией, Финляндией и Швейцарией. На текущий момент треугольник матчей между Россией, Финляндии и Швейцарией выглядит следующим образом:
Россия – 3 очка (5:2).
Швейцария – 3 очка (5:7).
Финляндия – 0 очков (2:3).
Если российская команда проиграет финкам с разницей в три и более шайбы, то в этом случае за счёт худшей разности шайб окажется на четвёртом или пятом (что не имеет никакой разницы) месте в группе А и сыграет в четвертьфинале со Швейцарией. Тогда как финки пройдут дальше с третьей позиции в группе.
В случае если Россия проиграет с разницей в два гола, вступит в силу пункт о большем количестве заброшенных шайб. И здесь лучшая ситуация будет у нашей сборной, которая обойдёт финок в таблице за счёт лучшего числа заброшенных шайб. Вот как это работает на практике.
Допустим, если Финляндия выиграет со счётом 3:1, тогда она сравняется с россиянками по очкам, набранным в очных матчах. Но у сборной России будет шесть заброшенных шайб (6:5), а у финок – пять (5:4).
Если Финляндия побеждает со счётом 4:2, то опять же сравнивается с россиянками по очкам в очных матчах. Но у сборной России будет семь заброшенных шайб (7:6), а у финок шесть (6:5). И так далее. Соответственно, минимальная победа Финляндии (в одну шайбу) также позволяет России остаться на третьей строчке. Переход игры в овертайм также сразу гарантирует россиянкам третье место в группе.
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