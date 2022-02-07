«Встретили бойца». Кузьменко прибыл в расположение СКА
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Нападающий санкт-петербургского СКА Андрей Кузьменко прибыл в расположение клуба.
Совместную фотографию выложил форвард армейцев Антон Бурдасов. «Встретили бойца», — подписал фото Бурдасов в «Bнстаграме».
Фотографию можно посмотреть в инстаграм-аккаунте Антона Бурдасова.
Напомним, Кузьменко покинул расположение сборной России по хоккею на Олимпийских играх в Пекине (Китай) по причине травмы.
В текущем регулярном чемпионате Кузьменко провёл 45 матчей, в которых набрал 53 (20+33) очка при показателе полезности «+15». 26-летний форвард занял второе место в списке бомбардиров по итогам регулярки, уступив лишь Вадиму Шипачёву (67 (24+43) очков).
В первом раунде плей-офф Кубка Гагарина СКА сыграет в серии с минским «Динамо».
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