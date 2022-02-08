Новый случай заражения коронавирусом в женской сборной России по хоккею

Представительница женской сборной России по хоккею Полина Болгарева заразилась коронавирусом. Об этом рассказал главный тренер команды Евгений Бобарико.

«Приехали в олимпийскую деревню после матча с Канадой и узнали, что у Полины положительный результат теста на коронавирус. Не знаю, как это происходит», – передаёт слова Бобарико РИА Новости.

На Олимпийских играх-2022 в Пекине Полина Болгарева приняла участие в трёх матчах и забросила три шайбы.

8 февраля сборная России проведет заключительный матч в рамках группового этапа женского олимпийского турнира и сыграет с командой Финляндии.

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