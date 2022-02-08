Лавиолетт: Овечкин пропустил 6 дней и очень хочет вернуться. Всё зависит от самочувствия

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт рассказал, когда капитан столичного клуба Александр Овечкин может выйти из коронавирусного протокола и сыграть в рамках Национальной хоккейной лиги.
«Всё зависит от его самочувствия. В прошлый раз он пропустил 10 дней из-за попадания в ковид-протокол, и его было не удержать. Сейчас он пропустил шесть дней, и я думаю, что он очень хочет вернуться», — цитирует Лавиолетта официальный сайт НХЛ.
Напомним, Овечкин сдал положительный тест на коронавирус 2 февраля. Это произошло в последний день, когда по правилам НХЛ все игроки должны были пройти тестирование на COVID-19. С 3 февраля в силу вступили новые правила лиги по COVID-протоколам.
В текущем регулярном сезоне 36-летний форвард провёл 46 матчей, в которых набрал 58 (29+29) очков при показателе полезности «+15». «Вашингтон» в следующем матче сыграет с «Коламбус Блю Джекетс». Встреча состоится завтра, 9 февраля, начало — в 3:00 мск.
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