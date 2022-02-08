Защитник женской сборной России по хоккею Гончаренко покинула ковид-протокол

Защитник женской сборной России по хоккею Ангелина Гончаренко покинула коронавирусный протокол, сообщил в эфире телеканала «Матч ТВ» журналист Павел Лысенков.



27-летняя хоккеистка на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) провела одну встречу — с командой США (0:5).



Ранее главный тренер женской сборной России Евгений Бобарико сообщил, что форвард команды Полина Болгарева получила положительный тест на коронавирус по окончании встречи с Канадой.



Заключительный матч предварительного этапа между сборными Финляндии и России начнётся в 16:10 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



В случае победы российские хоккеистки обеспечат себе третье место в группе и сыграют в 1/4 финала с Японией. В случае поражения будут считаться очки между тремя командами: Россией, Финляндией и Швейцарией.