Защитник женской сборной России по хоккею Гончаренко покинула ковид-протокол

Защитник женской сборной России по хоккею Ангелина Гончаренко покинула коронавирусный протокол, сообщил в эфире телеканала «Матч ТВ» журналист Павел Лысенков.
27-летняя хоккеистка на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) провела одну встречу — с командой США (0:5).
Ранее главный тренер женской сборной России Евгений Бобарико сообщил, что форвард команды Полина Болгарева получила положительный тест на коронавирус по окончании встречи с Канадой.
Заключительный матч предварительного этапа между сборными Финляндии и России начнётся в 16:10 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В случае победы российские хоккеистки обеспечат себе третье место в группе и сыграют в 1/4 финала с Японией. В случае поражения будут считаться очки между тремя командами: Россией, Финляндией и Швейцарией.
- 8 февраля 2022
-
14:57
-
14:39
-
14:21
-
14:11
-
14:06
-
14:00
-
13:25
-
13:18
-
12:30
-
12:10
-
11:54
-
11:42
-
11:23
-
10:35
-
10:29
-
10:00
-
09:50
-
09:40
-
09:21
-
08:57
-
08:40
-
08:25
-
07:23
-
07:11
-
05:50
-
05:11
-
05:00
-
04:16
-
00:00
- 7 февраля 2022
-
23:43
-
23:11
-
22:41
-
22:02
-
21:38
-
21:25