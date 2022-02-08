Вице-капитан хоккейной сборной Финляндии Анттила вернулся в команду после карантина

Нападающий сборной Финляндии по хоккею Марко Анттила отбыл карантин из-за положительного теста на коронавирус и вернулся в команду, сообщает твиттер-аккаунт финской олимпийской сборной.
Отметим, что форвард переболел коронавирусом в январе 2022 года. При выезде из Финляндии тест был отрицательным, по прилёте в Китай он показал положительный результат. Китайские власти поместили Анттилу в специальный отель на карантин.
Ранее Анттила был назван одним из двух альтернативных капитанов сборной Финляндии.
Мужской хоккейный турнир стартует завтра, 9 февраля. В стартовом матче сборная России встретится с командой Швейцарии, стартовое вбрасывание — в 11:40 по московскому времени. Финляндия сыграет в группе С вместе с командами Швеции, Словакии и Латвии. В первом матче подопечные Юкки Ялонена встретятся со Словакией (10 февраля, 11:40 мск).
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