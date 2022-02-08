«Это тупость». Фазель — о решении женской сборной Финляндии сыграть с Россией в масках

Почётный президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель поделился мнением о том, что женская сборная Финляндии по хоккею сыграет в масках в матче Олимпийских игр — 2022 с командой России.



«Я не погружён глубоко в эту тему. Вчера была похожая ситуация в матче России и Канады. Играть в масках — плохо для здоровья. Для меня это тупость, но каждая команда сама имеет право выбирать, как ей лучше поступить. Хорошо, что российская команда играет без масок. Люди не шутят с масками. Почему они должны играть в хоккей в них?» — приводит слова Фазеля «Спорт-экспресс».

Напомним, женская сборная России в матче с Канадой (1:6) провела два периода в масках, канадские хоккеистки отыграли в них весь матч. Причина — проблемы с получением результатов ПЦР-тестов у россиянок.