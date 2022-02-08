Появились фотографии женской сборной Финляндии в масках перед матчем с Россией
Поделиться
Женская сборная Финляндии по хоккею проводит матч в рамках предварительного этапа на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) с командой России в медицинских масках.
Федерация хоккея Финляндии в «Твиттере» опубликовала фотографии своих игроков в масках.
Напомним, женская сборная России в матче с Канадой (1:6) провела два периода в масках, канадские хоккеистки отыграли в них весь матч. Причина — проблемы с получением результатов ПЦР-тестов у россиянок.
Отметим, что сегодня, 8 февраля, стало известно, что форвард сборной России Полина Болгарева получила положительный тест на коронавирус.
Матч между сборными Финляндии и России стартовал в 16:10 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Комментарии
- 8 февраля 2022
-
16:40
-
16:27
-
16:14
-
16:05
-
16:04
-
16:00
-
15:55
-
15:45
-
15:39
-
15:23
-
14:57
-
14:39
-
14:21
-
14:11
-
14:06
-
14:00
-
13:25
-
13:18
-
12:30
-
12:10
-
11:54
-
11:42
-
11:23
-
10:35
-
10:29
-
10:00
-
09:50
-
09:40
-
09:21
-
08:57
-
08:40
-
08:25
-
07:23
-
07:11
-
05:50
Партнерский контент