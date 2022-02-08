Появились фотографии женской сборной Финляндии в масках перед матчем с Россией

Женская сборная Финляндии по хоккею проводит матч в рамках предварительного этапа на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) с командой России в медицинских масках.

Федерация хоккея Финляндии в «Твиттере» опубликовала фотографии своих игроков в масках.

Напомним, женская сборная России в матче с Канадой (1:6) провела два периода в масках, канадские хоккеистки отыграли в них весь матч. Причина — проблемы с получением результатов ПЦР-тестов у россиянок.



Отметим, что сегодня, 8 февраля, стало известно, что форвард сборной России Полина Болгарева получила положительный тест на коронавирус.



Матч между сборными Финляндии и России стартовал в 16:10 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.