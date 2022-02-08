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Защитник Осипов будет выступать за сборную Китая на Олимпиаде под именем Dannisi Aoxibofu

Защитник Осипов будет выступать за сборную Китая на Олимпиаде под именем Dannisi Aoxibofu
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Защитник сборной Китая по хоккею Денис Осипов получил «джерси» команды перед началом мужского хоккейного турнира на Олимпийских играх — 2022.

Российский игрок будет выступать под именем Dannisi Aoxibofu — Да Ни Си Ао Кси Бо Фу.

Ранее стало известно, что защитник «Куньлунь Ред Стар» Осипов на Олимпийских играх — 2022 выступит за сборную Китая.

В начале февраля появилась информация, что сборной России по хоккею не удалось договориться с Китаем о проведении товарищеской встречи перед началом хоккейного турнира на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Ранее также была отменена контрольная встреча между сборными России и Латвии, которая должна была состояться 5 февраля в Пекине.

Мужской хоккейный турнир на Олимпиаде начнётся в среду, 9 февраля. Сборная России в этот день встретится с командой Швейцарии. Начало — в 11:40 мск.

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