Защитник Осипов будет выступать за сборную Китая на Олимпиаде под именем Dannisi Aoxibofu

Защитник сборной Китая по хоккею Денис Осипов получил «джерси» команды перед началом мужского хоккейного турнира на Олимпийских играх — 2022.
Российский игрок будет выступать под именем Dannisi Aoxibofu — Да Ни Си Ао Кси Бо Фу.
Ранее стало известно, что защитник «Куньлунь Ред Стар» Осипов на Олимпийских играх — 2022 выступит за сборную Китая.
В начале февраля появилась информация, что сборной России по хоккею не удалось договориться с Китаем о проведении товарищеской встречи перед началом хоккейного турнира на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Ранее также была отменена контрольная встреча между сборными России и Латвии, которая должна была состояться 5 февраля в Пекине.
Мужской хоккейный турнир на Олимпиаде начнётся в среду, 9 февраля. Сборная России в этот день встретится с командой Швейцарии. Начало — в 11:40 мск.
- 8 февраля 2022
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