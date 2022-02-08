Белякова: не скажу, что сборная России — такое дно. Просто много заболевших лидеров

Нападающий женской сборной России по хоккею Людмила Белякова прокомментировала разгромное поражение команды в матче с Финляндией (0:5) на Олимпийских играх — 2022.

«Это реально какое-то чудо, что я попала на этот матч. Я очень долго ждала второго отрицательного теста, потом долго ждала, пока меня заберут из этого отеля, привезут сначала на олимпийскую базу, а потом оттуда я должна была ехать на такси сюда. Таксист привёз меня за 10 минут до начала раскатки. Когда был положительный тест, симптомов у меня не было.

Наверное, к сожалению, но, к счастью, мне не удалось испытать, как вчера играли в масках. Это очень тяжело, на земле мы всегда занимаемся в масках, это мешает свободно дышать. Наверное, финкам было тяжело сегодня, да.

Не скажу, что у нас плохая подготовка, раз финки даже в масках нас обыграли 5:0. Не могу сказать, как это – играть в маске, потому что я вчера не играла. Не буду говорить, что они настолько в порядке, а мы – такое дно. Нет, мы хорошая команда, просто у нас много заболевших лидеров, которые нам бы могли помочь. Сегодня так», — передаёт слова Беляковой корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.