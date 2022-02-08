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Женская сборная России по хоккею разгромно проиграла Финляндии. Финки играли в масках

Женская сборная России по хоккею разгромно проиграла Финляндии. Финки играли в масках
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Сегодня, 8 февраля, на Олимпийских играх — 2022 в Пекине на стадионе «Укэсун» прошёл матч между женскими хоккейными сборными России и Финляндии. Заключительная встреча группового этапа завершилась разгромной победой финской команды со счётом 5:0.

Олимпийские игры 2022 (ж). Группа A
08 февраля 2022, вторник. 16:10 МСК
Финляндия
Окончен
5 : 0
Россия
1:0 Рантала (Нисканен) – 09:06' (5x5)   2:0 Карвинен (Ниеминен, Тулус) – 18:18' (4x3)   3:0 Нюлунд (Ванханен, Рантала) – 27:09' (5x5)   4:0 Туоминен (Лайтинен) – 30:37' (5x4)   5:0 Тапани (Тулус, Хиирикоски) – 31:06' (5x4)

В первом периоде российские спортсменки пропустили две шайбы — от Санни Ранталы и Мишель Карвинен, забросившей в большинстве. В третьем периоде в воротах сборной России побывало ещё три шайбы. Голы забили Енниина Нюлунд, а также Миннамари Туоминен и Сусанна Тапани, оформившие свои голы в численном большинстве.

Отметим, что финки играли в масках, россиянки — без.

Напомним, на групповом этапе сборная России одержала лишь одну победу в четырёх матчах, на старте турнира уверенно обыграв Швейцарию (5:2). Затем российская команда потерпела разгромные поражения во встречах с США (0:5) и Канадой (1:6).

Календарь женского хоккейного турнира на ОИ-2022
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