Женская сборная России по хоккею разгромно проиграла Финляндии. Финки играли в масках

Сегодня, 8 февраля, на Олимпийских играх — 2022 в Пекине на стадионе «Укэсун» прошёл матч между женскими хоккейными сборными России и Финляндии. Заключительная встреча группового этапа завершилась разгромной победой финской команды со счётом 5:0.

В первом периоде российские спортсменки пропустили две шайбы — от Санни Ранталы и Мишель Карвинен, забросившей в большинстве. В третьем периоде в воротах сборной России побывало ещё три шайбы. Голы забили Енниина Нюлунд, а также Миннамари Туоминен и Сусанна Тапани, оформившие свои голы в численном большинстве.

Отметим, что финки играли в масках, россиянки — без.

Напомним, на групповом этапе сборная России одержала лишь одну победу в четырёх матчах, на старте турнира уверенно обыграв Швейцарию (5:2). Затем российская команда потерпела разгромные поражения во встречах с США (0:5) и Канадой (1:6).