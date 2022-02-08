Гончаренко: Россия может сыграть хорошо и побороться за медали на Олимпиаде

Защитник женской сборной России по хоккею Ангелина Гончаренко после разгромного поражения команды в матче с Финляндией (0:5) на Олимпийских играх — 2022 прокомментировала ситуацию с коронавирусом на турнире.
«Перед игрой с США у меня был отрицательный результат теста на коронавирус, однако позднее медики, видимо, что-то перепутали, и утром перед игрой с Канадой мне пришёл положительный тест. Вечером того же дня я вновь получила отрицательный. Не знаю, что произошло. Возможно, где-то что-то напутали. Конечно, в таких условиях работать сложно, но в них находятся все. Все в равном положении. Не устала ли я от такой Олимпиады? Нет. Многие спортсмены идут к Играм всю жизнь, это их цель. Мы только рады быть здесь», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 8 февраля 2022
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