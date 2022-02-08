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Кожевников: на матч России со Швейцарией выбрал бы Билялова — нравится его уверенность

Кожевников: на матч России со Швейцарией выбрал бы Билялова — нравится его уверенность
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился ожиданиями от предстоящего матча мужской сборной России с командой Швейцарии в рамках хоккейного турнира на Олимпийских играх — 2022.

«Опасаться нужно всех, с кем предстоит встретиться, потому что никто не знает сил друг друга. У швейцарцев добротная команда, поэтому им нужно уделить много внимания. Сборная России, конечно, сильнее. Да, тренерский штаб отвечает за то, кого не взяли, но всё должно быть нормально. Ждём побед.

Андрей Чибисов не знает никого из игроков сборной Швейцарии? Это его счастье. Значит, он может показать такую игру, чтобы они его запомнили.

Первым номером на матч со Швейцарией я бы выбрал товарища из Казани, Билялова — нравится его уверенность. Но решать будет тренерский штаб», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Гаяне Аракелян.

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