Крикунов: сборная России не настолько сильная, что пройдёт на ура весь олимпийский турнир

Бывший главный тренер сборной России и наставник рижского «Динамо» Владимир Крикунов поделился ожиданиями от мужского хоккейного турнира на Олимпийских играх — 2022. Завтра, 9 февраля, сборная России сыграет с командой Швейцарии.

«Не думаю, что сборная России настолько сильная, что пройдёт на ура весь турнир. Надо готовиться к любой команде, если ребята серьёзно ко всему отнесутся, то турнир пройдёт хорошо. Наша сборная должна быть сильнее», — сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Гаяне Аракелян.



Напомним, Олимпийские игры начались 4 февраля. Они продлятся до 20 февраля. Хоккейный турнир стартует завтра, 9 февраля, он продлится до 20 февраля. Сборная России выступает в группе B с командами Чехии, Швейцарии и Дании.