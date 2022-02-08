Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Марун продлил контракт с «Тампой»

Нападающий Патрик Марун подписал двухлетний контракт с «Тампа-Бэй Лайтнинг», сообщается на официальном сайте команды.
Отмечается, что общая сумма соглашения составит $ 2 млн. В среднем за сезон хоккеист будет получать $ 1 млн.
Отметим, что по окончании сезона 33-летний нападающий мог стать неограниченно свободным агентом. В текущем регулярном чемпионате Марун принял участие в 45 матчах, в которых забросил семь шайб и отдал шесть результативных передач.
Нападающий проводит третий сезон за «молний». Он отыграл уже 164 встречи и набрал 54 (20+34) очка. Все три последние года он выигрывал Кубок Стэнли: дважды с «Тампой», а в 2019-м — с «Сент-Луис Блюз».
Напомним, Марун был выбран «Филадельфией Флайерз» на драфте 2007 года в шестом раунде под общим 161-м номером. В НХЛ форвард, помимо «Тампы» и «Сент-Луиса», выступал за «Нью-Джерси Дэвилз», «Эдмонтон Ойлерз» и «Анахайм Дакс». Он сыграл 613 матчей в регулярных чемпионатах, набрав 260 (108+152) очков. Кроме того, на его счету 44 (19+25) очка в 121 встрече плей-офф.
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