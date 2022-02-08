«Был сложный период, особенно для моей супруги». Овечкин — о своей болезни коронавирусом

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением о времени, в которое он болел коронавирусом. Он пропустил Матч звёзд НХЛ и матч НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз».
«Наблюдал ли я за звёздным уик-эндом? Да, всё равно делать нечего было. Конечно, смотрел. Безусловно, я и сам хотел сыграть в Матче звёзд. И точно так же перед этим я хотел сыграть с «Эдмонтоном»… Был сложный период, особенно для моей супруги. Но таковы правила, ничего не поделаешь.
У меня было пять дней отдыха, мне удалось отдохнуть, и я отлично себя чувствую. В этом месяце нам предстоит провести не так много матчей. У нас будет достаточно много выходных. Так что пришло время поработать над своей физической формой, потрудиться в спортзале и дать своему телу больше энергии, чтобы быть хорошо готовым ко второй половине сезона.
Самое главное, что скоро в состав вернутся Ош и Мо (Ти Джей Оши и Энтони Манта. — Прим. «Чемпионата»). Наконец-то у нас будет полноценный состав. До этого, как вы знаете, у нас был тяжёлый сезон с точки зрения COVID-протоколов и прочих вещей. Но что было, то было. В такие моменты нужно просто выходить на лёд и играть в хоккей», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ на русском языке.
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