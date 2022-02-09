Овечкин, защищая Кузнецова, устроил стычку с игроками «Коламбуса»

В эти минуты в «Вашингтоне» на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Коламбус Блю Джекетс».

На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче 3:3. В одном из игровых эпизодов российский нападающий Александр Овечкин устроил стычку с игроками «Коламбуса». Сперва Эндрю Пик жестко въехал в россиянина Евгения Кузнецова, что очень не понравилось Овечкину, который бросился на обидчика Евгения. После этого Овечкин сцепился с Заком Варенски.

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За последние три матча «Вашинштон» одержал две победы и потерпел одно поражение. «Коламбус», в свою очередь, также одержал две победы и потерпел одно поражение в последних трёх матчах.

На данный момент «Вашингтон» занимает седьмое место в турнирной таблице Востояной конференции, набрав 59 очков. «Коламбус», в свою очередь, находится на десятом месте на Востоке, набрав 41 очко.