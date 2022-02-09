Лайне установил рекорд «Коламбуса» и вплотную приблизился к повторению достижения Панарина

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Хозяева уступили со счётом 4:5, ведя по ходу матча в две шайбы.
Форвард «Коламбуса» Патрик Лайне набрал 3 (2+1) очка в матче и был признан его второй звездой. 23-летний финн установил клубный рекорд, став первым игроком в истории «Блю Джекетс» с дублями в трёх матчах подряд.
Кроме того, Лайне набрал минимум два очка за игру в четвёртом матче подряд – до него такие серии в «Коламбусе» выдавали только Артемий Панарин (5 матчей, сезон-2017/2018), Кэм Аткинсон (4, 2018/2019) и Рик Нэш (дважды по 4, 2005/2006 и 2009/2010). В активе финского нападающего стало 24 (12+12) очка в 25 матчах нынешнего сезона.
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