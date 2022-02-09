Маршан дважды ударил вратаря «Питтсбурга» в конце матча

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» принимал «Питтсбург Пингвинз» на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США). Гости победили со счётом 4:2 и прервали четырёхматчевую серию поражений.

На последней минуте третьего периода хоккеист «Бостон Брюинз» Брэд Маршан дважды ударил голкипера «Питтсбурга» Тристана Джерри. Сначала Маршан нанёс удар рукой, а затем ударил вратаря клюшкой.

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«Питтсбург Пингвинз» выиграл впервые с 26 января и прервали четырёхматчевую серию поражений, 11 ферваля команда отправится в гости к «Оттаве Сенаторз», а «Бостон» примет «Каролину Харрикейнз».