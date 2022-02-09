Турнирная таблица и результаты матчей прошедшего игрового дня НХЛ

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 9 февраля, а также итоги матчей прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.

«Оттава Сенаторз» одолела «Каролину Харрикейнз», чуть не упустив преимущество в четыре шайбы.

«Питтсбург Пингвинз» отыгрался с 0:2 и обыграл «Бостон Брюинз».

«Нью-Джерси Дэвилз» не оставил камня на камне от «Монреаль Канадиенс».

«Вашингтон Кэпиталз» уступил «Коламбус Блю Джекетс», дважды ведя по ходу встречи, а безголевая серия Александра Овечкина достигла уже пяти матчей.

«Виннипег Джетс» «засушил» «Миннесоту Уайлд», прервав 12-матчевую результативную серию Кирилла Капризова.

«Эдмонтон Ойлерз» всухую крупно проиграл в матче с «Вегас Голден Найтс». У Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля одинаковые показатели полезности — по «-2».

«Ванкувер Кэнакс» не испытал проблем во встрече с «Аризоной Койотс».

На Востоке по-прежнему лидирует «Флорида Пантерз», в активе которой 69 очков после 47 матчей. Второе место занимает «Тампа-Бэй Лайтнинг», набравшая 66 баллов в 46 встречах. Третью позицию сохранила «Каролина Харрикейнз»: у «ураганов» 65 очков после 44 матчей.



В Западной конференции первое место занимает «Колорадо Эвеланш», на счету которого 68 баллов в 44 матчах. Вторую позицию занимает «Нэшвилл Предаторз», в активе команды 60 очков после 46 встреч. Третье место сохранила «Миннесота Уайлд», набравшая 59 баллов в 42 матчах.