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Турнирная таблица и результаты матчей прошедшего игрового дня НХЛ

Турнирная таблица и результаты матчей прошедшего игрового дня НХЛ
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«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 9 февраля, а также итоги матчей прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.

«Оттава Сенаторз» одолела «Каролину Харрикейнз», чуть не упустив преимущество в четыре шайбы.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 февраля 2022, среда. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
4 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Ткачук (Штюцле, Холден) – 01:11' (5x5)   2:0 Форментон (Браун, Пол) – 08:27' (5x5)   3:0 Ткачук (Штюцле, Холден) – 20:40' (4x4)   4:0 Тирни – 22:54' (5x5)   4:1 Свечников (Ахо, Славин) – 42:07' (5x5)   4:2 Смит (Нидеррайтер, Стаал) – 53:54' (5x5)   4:3 Трочек (Деанджело) – 58:48' (6x5)

«Питтсбург Пингвинз» отыгрался с 0:2 и обыграл «Бостон Брюинз».

НХЛ - регулярный чемпионат
09 февраля 2022, среда. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
2 : 4
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Пастрняк (Холл, Бержерон) – 02:01' (5x4)   2:0 Пастрняк (Холл, Хаула) – 15:34' (5x5)   2:1 Хайнен (Макгинн, Мэтисон) – 24:18' (5x5)   2:2 Хайнен (Марино, Родригес) – 24:46' (5x5)   2:3 Кросби (Раст, Гюнцель) – 32:53' (5x4)   2:4 Раст (Гюнцель) – 58:31' (en)

«Нью-Джерси Дэвилз» не оставил камня на камне от «Монреаль Канадиенс».

НХЛ - регулярный чемпионат
09 февраля 2022, среда. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
1 : 7
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Маклауд (Грейвз, Уайт) – 04:36' (5x5)   0:2 Мерсер (Боквист, Смит) – 15:31' (5x5)   1:2 Кулак (Армиа, Пилинг) – 25:54' (5x5)   1:3 Хишир (Мерсер, Шарангович) – 29:14' (5x5)   1:4 Боквист (Сиверсон, Юнссон) – 38:53' (5x5)   1:5 Маклауд (Грейвз, Смит) – 39:40' (5x5)   1:6 Заха (Сиверсон, Братт) – 43:19' (5x4)   1:7 Татар (Заха) – 49:57' (5x5)

«Вашингтон Кэпиталз» уступил «Коламбус Блю Джекетс», дважды ведя по ходу встречи, а безголевая серия Александра Овечкина достигла уже пяти матчей.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 февраля 2022, среда. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 5
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Хэтэуэй (Дауд, Хагелин) – 17:19' (5x5)   2:0 Дауд (Фегервары, Хагелин) – 20:40' (5x5)   2:1 Лайне (Боквист, Ворачек) – 29:38' (5x4)   2:2 Боквист (Доми, Нюквист) – 32:42' (5x5)   3:2 Кузнецов (Овечкин, Карлсон) – 35:57' (5x4)   3:3 Лайне (Дженнер, Бьёркстранд) – 39:56' (5x4)   3:4 Фикс-Волански (Рослович, Доми) – 42:40' (5x5)   4:4 Уилсон – 57:34' (6x5)   4:5 Дженнер (Нюквист, Лайне) – 59:15' (5x5)

«Виннипег Джетс» «засушил» «Миннесоту Уайлд», прервав 12-матчевую результативную серию Кирилла Капризова.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 февраля 2022, среда. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
2 : 0
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Шайфли (Коннор, Уилер) – 08:57' (5x4)   2:0 Шмидт (Коннор, Диллон) – 58:49' (en)

«Эдмонтон Ойлерз» всухую крупно проиграл в матче с «Вегас Голден Найтс». У Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля одинаковые показатели полезности — по «-2».

НХЛ - регулярный чемпионат
09 февраля 2022, среда. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
0 : 4
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Хауден (Теодор, Каррье) – 09:59' (5x5)   0:2 Карлссон (Смит) – 16:55' (4x5)   0:3 Пьетранджело (Маршессо) – 23:05' (5x5)   0:4 Смит (Карлссон, Макнэбб) – 40:14' (5x5)

«Ванкувер Кэнакс» не испытал проблем во встрече с «Аризоной Койотс».

НХЛ - регулярный чемпионат
09 февраля 2022, среда. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
5 : 1
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 Гарланд (Юульсен, Экман-Ларссон) – 23:48' (5x5)   2:0 Хорват (Экман-Ларссон, Миллер) – 24:44' (5x4)   3:0 Петтерссон (Подколзин, Хёгландер) – 26:10' (5x5)   3:1 Круз (Бойд, Строльман) – 33:31' (5x5)   4:1 Миллер (Экман-Ларссон, Юульсен) – 46:20' (5x5)   5:1 Бёзер (Петтерссон, Хорват) – 52:50' (5x4)

На Востоке по-прежнему лидирует «Флорида Пантерз», в активе которой 69 очков после 47 матчей. Второе место занимает «Тампа-Бэй Лайтнинг», набравшая 66 баллов в 46 встречах. Третью позицию сохранила «Каролина Харрикейнз»: у «ураганов» 65 очков после 44 матчей.

В Западной конференции первое место занимает «Колорадо Эвеланш», на счету которого 68 баллов в 44 матчах. Вторую позицию занимает «Нэшвилл Предаторз», в активе команды 60 очков после 46 встреч. Третье место сохранила «Миннесота Уайлд», набравшая 59 баллов в 42 матчах.

Турнирная таблица НХЛ
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