Овечкин не смог забить в пяти матчах подряд впервые за два года

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Хозяева уступили со счётом 4:5, ведя по ходу матча в две шайбы.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился результативной передачей в эпизоде с голом своего соотечественника Евгения Кузнецова, однако сам забить не сумел. Его безголевая серия достигла пяти матчей. В последний раз Овечкин не забрасывал не менее пяти встреч подряд аж два года назад — в феврале 2019 года. Тогда российский форвард в период с 8 по 17 февраля не смог распечатать ворота «Филадельфии Флайерз», «Нью-Йорк Айлендерс», «Колорадо Эвеланш», «Аризоны Койотс» и «Вегас Голден Найтс».
В текущем сезоне безголевая серия Овечкина один раз достигла четырёх встреч — в начале января. В прошлом сезоне капитан «столичных» дважды не забрасывал на протяжении тех же четырёх матчей.
Отметим, что после сегодняшней встречи на счету Овечкина стало 1379 (759+620) очков в 1244 матчах, что является 24-м показателем в истории НХЛ.
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