Магнитогорский «Металлург» проиграл сборной Беларуси в серии буллитов

Магнитогорский «Металлург» проводил товарищеский матч с национальной командой Беларуси в рамках подготовки к плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Основное время встречи завершилось ничейным исходом – 1:1. А в буллитной серии сильнее оказалась сборная Беларуси – 3:2.



На 15-й минуте счёт открыл нападающий сборной Беларуси Виталий Пинчук. На 34-й минуте равновесие восстановил шведский форвард магнитогорского «Металлурга» Линус Виделль. В серии буллитов у сборной Беларуси попытки реализовали Егор Чезганов, Александр Суворов и Игорь Мартынов. У «Металлурга» забросили Семён Кошелев и Джош Карри.



Напомним, по итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой конференции вышли в розыгрыш Кубка Гагарина по проценту набранных очков от общего количества. Магнитогорский «Металлург» сыграет с «Барысом».