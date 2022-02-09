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Магнитогорский «Металлург» проиграл сборной Беларуси в серии буллитов

Магнитогорский «Металлург» проиграл сборной Беларуси в серии буллитов
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Магнитогорский «Металлург» проводил товарищеский матч с национальной командой Беларуси в рамках подготовки к плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Основное время встречи завершилось ничейным исходом – 1:1. А в буллитной серии сильнее оказалась сборная Беларуси – 3:2.

На 15-й минуте счёт открыл нападающий сборной Беларуси Виталий Пинчук. На 34-й минуте равновесие восстановил шведский форвард магнитогорского «Металлурга» Линус Виделль. В серии буллитов у сборной Беларуси попытки реализовали Егор Чезганов, Александр Суворов и Игорь Мартынов. У «Металлурга» забросили Семён Кошелев и Джош Карри.

Напомним, по итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой конференции вышли в розыгрыш Кубка Гагарина по проценту набранных очков от общего количества. Магнитогорский «Металлург» сыграет с «Барысом».

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
09 февраля 2022, среда. 11:00 МСК
Беларусь
Окончен
2 : 1
Б
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Пинчук (Демченко) – 14:11' (5x5)   1:1 Виделль (Лайпсик, Кошелев) – 33:03' (5x5)   2:1 Мартынов – 65:00' (ПБ)
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