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Сборная России по хоккею продлила победную серию на Олимпиадах до шести матчей

Сборная России по хоккею продлила победную серию на Олимпиадах до шести матчей
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Сегодня, 9 февраля, на Олимпийских играх — 2022 в Пекине на стадионе «Национальный» прошёл стартовый матч мужского хоккейного турнира между сборными России и Швейцарии. Встреча группового этапа завершилась победой российской команды со счётом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0).

Эта победа стала для сборной России первой на текущем турнире. Кроме того, национальная команда продлила серию побед на Олимпийских играх до шести матчей. В последний раз сборная России потерпела поражение на Олимпиаде в 2018 году. Тогда в стартовой встрече россияне уступили команде Словакии со счётом 2:3, ведя по ходу матча со счётом 2:0 благодаря голам Владислава Гаврикова и Кирилла Капризова.

Напомним, Олимпийские игры в Пекине начались 4 февраля и продлятся до 20 февраля. Хоккейный турнир стартовал 9 февраля, а закончится 20 февраля. Сборная России выступает в группе B с командами Чехии, Швейцарии и Дании. В группе A будут играть сборные Канады, США, Германии и Китая. В группу C попали команды Финляндии, Швеции, Латвии и Словакии.

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Календарь мужского хоккейного турнира ОИ-2022
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