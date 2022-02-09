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Михайлов — об удалении Слепышева: наверняка он сам себя проклял, что не сдержался

Михайлов — об удалении Слепышева: наверняка он сам себя проклял, что не сдержался
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Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился мнением о поступке российского форварда Антона Слепышева, который поддался на провокацию и ударил хоккеиста сборной Швейцарии головой. Нападающего могли удалить до конца встречи.

«Что касается Слепышева, то на таких турнирах и при таком счёте любой игрок обязан сдерживать свои эмоции. Наверняка Антон сам себя проклял, что не сдержался в этот момент. Это урок для него и всех игроков, которые участвуют в ОИ», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Сегодня, 9 февраля, на Олимпийских играх — 2022 в Пекине на стадионе «Национальный» прошёл стартовый матч мужского хоккейного турнира между сборными России и Швейцарии. Встреча группового этапа завершилась победой российской команды со счётом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0).

Напомним, Олимпийские игры в Пекине начались 4 февраля и продлятся до 20 февраля. Хоккейный турнир стартовал 9 февраля, а закончится 20 февраля. Сборная России выступает в группе B с командами Чехии, Швейцарии и Дании. В группе A будут играть сборные Канады, США, Германии и Китая. В группу C попали команды Финляндии, Швеции, Латвии и Словакии.

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