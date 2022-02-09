Пашков: пока России нечем похвастаться. Удаление Слепышева — глупое, как и любое другое

Олимпийский чемпион Александр Пашков прокомментировал победу сборной России в стартовом матче мужского хоккейного турнира Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай) с национальной командой Швейцарии (1:0).



«Я бы не сказал, что игра для нашей сборной складывалась тяжело. Скорее это был матч без преимущества. Швейцарцы тоже не то чтобы были хороши. Обеим командам надо делать скидку на первую игру. Надеемся, что дальше будем прибавлять, но пока нашей сборной похвастать нечем.



Что касается удаления Слепышева, то оно глупое — как и любое другое удаление. При этом швейцарцы никак не провоцировали такое поведение», — сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.



Сегодня, 9 февраля, на Олимпийских играх — 2022 в Пекине на стадионе «Национальный» прошёл стартовый матч мужского хоккейного турнира между сборными России и Швейцарии. Встреча группового этапа завершилась победой российской команды со счётом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0).



Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022.