«Ударов головой не должно быть в хоккее». Главный тренер сборной Швейцарии — о Слепышеве

Главный тренер сборной Швейцарии Патрик Фишер после поражения в стартовом матче мужского хоккейного турнира Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай) с национальной командой России (1:0) прокомментировал момент с удалением форварда Антона Слепышева за удар головой.

«Поворотным моментом стало четырёхминутное большинство, которое не реализовали? Да, у нас были шансы в большинстве, пару раз попали в штангу. В последние пару минут чуть не забили в пустые. Так бывает в хоккее. Надо продолжать работать. Но Россия — сильная команда, а мы пропустили от неё только один гол, это хорошо. Но надо начинать забивать, это поможет.

Ничего, что на матче России работал судья из Беларуси? Это нормально, так бывает. Некоторые ребята в COVID-протоколе, руки связаны. Это фейр-плей.



Четырёхминутное удаление было справедливым? Ударов головой не должно быть в хоккее. Если честно, я не видел момент, но если он это сделал, то, конечно, за это нужно давать минимум четыре минуты. Мы не хотим видеть такого в хоккее», — передаёт слова Фишера корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.