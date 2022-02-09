Жамнов отреагировал на новость о сомнительном тесте фигуриста России на Олимпиаде-2022

Главный тренер мужской сборной России по хоккею Алексей Жамнов после победы в стартовом матче мужского хоккейного турнира Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай) с национальной командой Швейцарии (1:0) прокомментировал новость о том, что результаты командного турнира в фигурном катании могут пересмотреть из-за допинг-теста российского фигуриста.

«Узнал новости о фигуристах только перед матчем. Надеюсь, всё решится положительно. Наших игроков проверяли на допинг в Новогорске. Наверное, это лучше спросить у доктора. Мы стараемся, чтобы скандала у нас не было», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, соревнования завершились 7 февраля. Победу одержала сборная России, второе место заняла команда США, третьей стала Япония. Канада заняла четвёртое место.