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Маршан может получить длительную дисквалификацию

Маршан может получить длительную дисквалификацию
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Дисциплинарный комитет НХЛ рассмотрит поступок нападающего «Бостона» Брэда Маршана в матче регулярного чемпионата с «Питтсбургом» (2:4). Он может получить долгосрочную дисквалификацию, сообщает журналист Эллиотт Фридман.

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» принимал «Питтсбург Пингвинз» на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США). Гости победили со счётом 4:2 и прервали четырёхматчевую серию поражений.

На последней минуте третьего периода хоккеист «Бостон Брюинз» Брэд Маршан дважды ударил голкипера «Питтсбурга» Тристана Джерри. Сначала Маршан нанёс удар рукой, а затем ударил вратаря клюшкой. Также во время паузы в матче вратарь «пингвинов» Тристан Джерри подъехал к борту и, клюшкой подняв шайбу, собирался перекинуть её через стекло — фанатам. В этот момент к голкиперу подъехал нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршан и выбил шайбу с клюшки Джерри, поймав её и укатившись оттуда.

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