Сборная Дании обыграла Чехию на Олимпиаде. Это соперники россиян по группе

Только что в Китае (Пекин) на стадионе «Национальный» сборные Чехии и Дании встречались в рамках матча мужского олимпийского хоккейного турнира. Встреча завершилась победой датчан со счётом 2:1 (2:0, 0:1, 0:0).



На 12-й минуте Маркус Лауридсен открыл счёт в матче, а на 18-й Дания при игре в меньшинстве заработала буллит, который реализовал Франс Нильсен.



На 24-й минуте чехи отыграли одну шайбу: с передачи Яна Коваржа шайбу забросил Роман Червенка.

Напомним, Чехия и Дания играют в одной группе со сборными России и Швейцарии. Ранее россияне переиграли швейцарцев в стартовом матче на Олимпиаде со счётом 1:0 благодаря голу Антона Слепышева.



11 февраля Чехия сыграет со Швейцарией, 12-го – с Россией. Датчане 11 февраля встретятся с Россией, а 12-го – со Швейцарией.



Отметим, команды выступают в группе B. В квартете A играют команды Германии, США, Канады и Китая, в группе C – Финляндия, Латвия, Словакия и Швеция.