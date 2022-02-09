Сборная Дании обыграла Чехию на Олимпиаде. Это соперники россиян по группе

Только что в Китае (Пекин) на стадионе «Национальный» сборные Чехии и Дании встречались в рамках матча мужского олимпийского хоккейного турнира. Встреча завершилась победой датчан со счётом 2:1 (2:0, 0:1, 0:0).
На 12-й минуте Маркус Лауридсен открыл счёт в матче, а на 18-й Дания при игре в меньшинстве заработала буллит, который реализовал Франс Нильсен.
На 24-й минуте чехи отыграли одну шайбу: с передачи Яна Коваржа шайбу забросил Роман Червенка.
Напомним, Чехия и Дания играют в одной группе со сборными России и Швейцарии. Ранее россияне переиграли швейцарцев в стартовом матче на Олимпиаде со счётом 1:0 благодаря голу Антона Слепышева.
11 февраля Чехия сыграет со Швейцарией, 12-го – с Россией. Датчане 11 февраля встретятся с Россией, а 12-го – со Швейцарией.
Отметим, команды выступают в группе B. В квартете A играют команды Германии, США, Канады и Китая, в группе C – Финляндия, Латвия, Словакия и Швеция.
- 9 февраля 2022
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