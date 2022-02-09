Кузьменко сыграет в первом звене СКА в матче с «Сочи». Он покинул Пекин 6 февраля
Поделиться
Сегодня, 9 февраля, в Сочи на стадионе «Большой» состоится матч товарищеского турнира Sochi Winter Cup, в котором «Сочи» примет петербургский СКА. Начало встречи запланировано на 19:30 мск.
В состав армейцев вошёл нападающий Андрей Кузьменко, который покинул расположение сборной России, находящейся в Пекине, из-за микротравмы.
Аскаров (Николаев);
Фальковский – Ожиганов, Кузьменко – Кемппайнен – Бурдасов;
Пыленков – Токранов, Волков – Воробьёв – Моисеев;
Камалов – Седов, Зыков – Хуснутдинов – Кетов;
Мищенко, Швец-Роговой – Бардаков – Галимов, Тимкин.
Напомним, Кузьменко находился среди запасных игроков российской сборной на Олимпиаде. В двух двусторонних матчах нападающий забросил пять шайб – оформил хет-трик и дубль.
Комментарии
- 9 февраля 2022
-
20:08
-
19:58
-
19:28
-
19:20
-
19:00
-
18:26
-
18:18
-
18:12
-
17:52
-
17:46
-
17:23
-
17:22
-
17:20
-
17:16
-
17:00
-
16:50
-
16:47
-
16:24
-
16:13
-
15:52
-
15:34
-
15:34
-
15:32
-
15:29
-
15:25
-
15:15
-
15:15
-
15:12
-
15:09
-
15:07
-
15:01
-
15:01
-
14:59
-
14:57
-
14:56
Партнерский контент