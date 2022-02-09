Кузьменко сыграет в первом звене СКА в матче с «Сочи». Он покинул Пекин 6 февраля

Сегодня, 9 февраля, в Сочи на стадионе «Большой» состоится матч товарищеского турнира Sochi Winter Cup, в котором «Сочи» примет петербургский СКА. Начало встречи запланировано на 19:30 мск.

В состав армейцев вошёл нападающий Андрей Кузьменко, который покинул расположение сборной России, находящейся в Пекине, из-за микротравмы.

Аскаров (Николаев);

Фальковский – Ожиганов, Кузьменко – Кемппайнен – Бурдасов;

Пыленков – Токранов, Волков – Воробьёв – Моисеев;

Камалов – Седов, Зыков – Хуснутдинов – Кетов;

Мищенко, Швец-Роговой – Бардаков – Галимов, Тимкин.

Напомним, Кузьменко находился среди запасных игроков российской сборной на Олимпиаде. В двух двусторонних матчах нападающий забросил пять шайб – оформил хет-трик и дубль.