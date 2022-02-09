ИИХФ номинировала Слепышева на звание лучшего игрока дня на Олимпиаде

Международная федерация хоккея (ИИХФ) в «Твиттере» запустила опрос среди болельщиков на определение лучшего игрока дня.

Опрос проводится между двумя хоккеистами – вратарём сборной Дании Себастьяном Дамом и форвардом сборной России Антоном Слепышевым.

Напомним, Слепышев забросил единственную шайбу в матче Россия – Швейцария, Дам отразил 39 бросков сборной Чехии из 40 и помог датчанам одержать победу в первом в истории матче Дании на Олимпийских играх.

На момент написания новости Слепышев набрал 20,9% голосов, у Дама – 79,1%.

Отметим, команды выступают в группе B. В квартете A играют команды Германии, США, Канады и Китая, в группе C – Финляндия, Латвия, Словакия и Швеция.



10 февраля состоятся четыре матча на Олимпиаде:



7:10 мск, Швеция – Латвия

11:40 мск, Финляндия – Словакия

16:10 мск, Канада – Германия

16:10 мск, США – Китай

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022