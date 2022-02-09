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Жена Малкина — об инциденте с Маршаном: 5 матчей дисквалификации и 10 часов медитаций

Жена Малкина — об инциденте с Маршаном: 5 матчей дисквалификации и 10 часов медитаций
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Жена нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина Анна Кастерова отреагировала на инцидент с участием форварда «Бостон Брюинз» Брэда Маршана.

«Пять матчей дисквалификации и 10 часов медитаций «любящей доброты», – написала Анна в сториз в «Инстаграме».

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» принимал «Питтсбург Пингвинз» на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США). Гости победили со счётом 4:2 и прервали четырёхматчевую серию поражений.

На последней минуте третьего периода хоккеист «Бостон Брюинз» Брэд Маршан дважды ударил голкипера «Питтсбурга» Тристана Джерри. Сначала Маршан нанёс удар рукой, а затем ударил вратаря клюшкой. Также во время паузы в матче вратарь «пингвинов» Тристан Джерри подъехал к борту и, клюшкой подняв шайбу, собирался перекинуть её через стекло — фанатам. В этот момент к голкиперу подъехал нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршан и выбил шайбу с клюшки Джерри, поймав её и укатившись оттуда.

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