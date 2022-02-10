Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Стали известны сочетания звеньев сборной России по хоккею перед вторым матчем на ОИ-2022

Стали известны сочетания звеньев сборной России по хоккею перед вторым матчем на ОИ-2022
Комментарии

В эти минуты мужская сборная России по хоккею вышла на тренировку на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Календарь ОИ-2022

Игроки занимаются в следующих сочетаниях:

Вратари: Федотов, Билялов;
Белые: Нестеров — Никишин, Гусев — Шипачёв — Григоренко;
Красные: Яковлев — Елесин, Галиев — Семёнов — Грицюк;
Синие: Телегин — Войнов, Слепышев — Карнаухов — Воронков;
Зелёные: Шарипзянов — Минулин, Ткачёв — Андронов — Чибисов.

Чёрные: Мухамадуллин, Марченеко, Кадейкин, Плотников, Анисимов, Каюмов. В той же группе находится и вратарь Самонов.

Вчера, 9 февраля, сборная России провела стартовый матч на Олимпиаде, с минимальным счётом (1:0) переиграв команду Швейцарии. Автором единственной шайбы стал Антон Слепышев. Завтра команда Алексея Жамнова проведёт второй матч на турнире — в соперниках сборная Дании. Начало матча — в 07:10 мск.

Россия вымучила победу, Дания устроила сенсацию. Итоги первого дня ОИ-2022 в хоккее Россия вымучила победу, Дания устроила сенсацию. Итоги первого дня ОИ-2022 в хоккее
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022