Стали известны сочетания звеньев сборной России по хоккею перед вторым матчем на ОИ-2022

В эти минуты мужская сборная России по хоккею вышла на тренировку на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Игроки занимаются в следующих сочетаниях:

Вратари: Федотов, Билялов;

Белые: Нестеров — Никишин, Гусев — Шипачёв — Григоренко;

Красные: Яковлев — Елесин, Галиев — Семёнов — Грицюк;

Синие: Телегин — Войнов, Слепышев — Карнаухов — Воронков;

Зелёные: Шарипзянов — Минулин, Ткачёв — Андронов — Чибисов.

Чёрные: Мухамадуллин, Марченеко, Кадейкин, Плотников, Анисимов, Каюмов. В той же группе находится и вратарь Самонов.

Вчера, 9 февраля, сборная России провела стартовый матч на Олимпиаде, с минимальным счётом (1:0) переиграв команду Швейцарии. Автором единственной шайбы стал Антон Слепышев. Завтра команда Алексея Жамнова проведёт второй матч на турнире — в соперниках сборная Дании. Начало матча — в 07:10 мск.