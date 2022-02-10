Россия вымучила победу, Дания устроила сенсацию. Итоги первого дня ОИ-2022 в хоккее

Обзоры матчей, главные статьи и новости, расписание ближайших матчей — в этом материале.

Видеообзоры матчей игрового дня

В первом матче турнира сборная России не без проблем одолела команду Швейцарии. Матч получился весьма тусклым и малорезультативным, не баловал обилием опасных моментов и высокими скоростями, а всё решил автогол в исполнении швейцарца Корви на последних секундах первого периода.

Затем был ещё странный поступок Слепышева и нереальный упущенный момент у Херцога, но главное, что Россия смогла удержать минимальную победу.

Права на видео принадлежат International Olympic Committee. Посмотреть видео можно на YouTube-канале Olympics.

Во второй игре дня случилась сенсация. Дебютант Олимпийских игр хоккейная сборная Дании обыграла Чехию, которая перед турниром вроде бы считалась одним из фаворитов.

Датчане дважды забросили в первом периоде, во втором чехи быстро отквитали один гол, но после этого в матче голов не было. Дания удержала победу и захватила промежуточное лидерство в группе.

Права на видео принадлежат International Olympic Committee. Посмотреть видео можно на YouTube-канале Olympics.

Герой дня

Вратарь сборной Дании Себастьян Дам был признан болельщиками лучшим хоккеистом игрового дня. В матче с Чехией датчанин отразил 39 бросков, став главным творцом сенсационной победы скандинавов над одним из фаворитов Олимпиады.

Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Гол дня

Шайба Антона Слепышева в матче со Швейцарией оказалась не только единственной и победной, но и уникальной. На последних секундах первого периода россиянин броском с неудобной руки выкинул шайбу на пятачок, где она встретилась с ногой швейцарца и залетела в ворота. Автогол, разделивший сборные России и Швейцарии сегодня.

Эмоции дня

И снова Слепышев! Неизвестно, чем Антона так зацепил швейцарец Вебер, но россиянин после столкновения боднул его головой, едва не нарвавшись на крупные неприятности.

Расписание матчей на 10 февраля

Завтра Олимпиада начинается для команд групп А и С. В самом раннем матче игрового дня шведы сыграют с Латвией, затем финны проверят на прочность словаков. В дневной программе матч Канады с Германией, а также дебют на Играх сборной Китая — хозяев Олимпиады проэкзаменуют американцы.