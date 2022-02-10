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Хоккей на Олимпиаде-2022, видеообзоры матчей, турнирная таблица, расписание игр на 10 февраля

Россия вымучила победу, Дания устроила сенсацию. Итоги первого дня ОИ-2022 в хоккее
Денис Лутченко
Хоккей на Олимпиаде-2022
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Обзоры матчей, главные статьи и новости, расписание ближайших матчей — в этом материале.

Видеообзоры матчей игрового дня

В первом матче турнира сборная России не без проблем одолела команду Швейцарии. Матч получился весьма тусклым и малорезультативным, не баловал обилием опасных моментов и высокими скоростями, а всё решил автогол в исполнении швейцарца Корви на последних секундах первого периода.

Олимпийские игры 2022 (м). Группа B
09 февраля 2022, среда. 11:40 МСК
Россия
Окончен
1 : 0
Швейцария
1:0 Слепышев (Семёнов) – 19:57' (5x5)
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Затем был ещё странный поступок Слепышева и нереальный упущенный момент у Херцога, но главное, что Россия смогла удержать минимальную победу.

Права на видео принадлежат International Olympic Committee. Посмотреть видео можно на YouTube-канале Olympics.

Во второй игре дня случилась сенсация. Дебютант Олимпийских игр хоккейная сборная Дании обыграла Чехию, которая перед турниром вроде бы считалась одним из фаворитов.

Олимпийские игры 2022 (м). Группа B
09 февраля 2022, среда. 16:10 МСК
Чехия
Окончен
1 : 2
Дания
0:1 Лауридсен – 11:21' (5x5)   0:2 Нильсен – 17:23' (бул)   1:2 Червенка (Коварж) – 23:45' (5x5)
Первая сенсация в хоккее на Олимпиаде! Датчан ни во что не ставили, а они прибили Чехию Первая сенсация в хоккее на Олимпиаде! Датчан ни во что не ставили, а они прибили Чехию

Датчане дважды забросили в первом периоде, во втором чехи быстро отквитали один гол, но после этого в матче голов не было. Дания удержала победу и захватила промежуточное лидерство в группе.

Права на видео принадлежат International Olympic Committee. Посмотреть видео можно на YouTube-канале Olympics.

Герой дня

Вратарь сборной Дании Себастьян Дам был признан болельщиками лучшим хоккеистом игрового дня. В матче с Чехией датчанин отразил 39 бросков, став главным творцом сенсационной победы скандинавов над одним из фаворитов Олимпиады.

Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Гол дня

Шайба Антона Слепышева в матче со Швейцарией оказалась не только единственной и победной, но и уникальной. На последних секундах первого периода россиянин броском с неудобной руки выкинул шайбу на пятачок, где она встретилась с ногой швейцарца и залетела в ворота. Автогол, разделивший сборные России и Швейцарии сегодня.

Эмоции дня

И снова Слепышев! Неизвестно, чем Антона так зацепил швейцарец Вебер, но россиянин после столкновения боднул его головой, едва не нарвавшись на крупные неприятности.

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Турнирная таблица мужского хоккейного турнира Олимпиады — 2022.

Расписание матчей на 10 февраля

Завтра Олимпиада начинается для команд групп А и С. В самом раннем матче игрового дня шведы сыграют с Латвией, затем финны проверят на прочность словаков. В дневной программе матч Канады с Германией, а также дебют на Играх сборной Китая — хозяев Олимпиады проэкзаменуют американцы.

Олимпийские игры 2022 (м). Группа C
10 февраля 2022, четверг. 07:10 МСК
Швеция
Не начался
Латвия
Олимпийские игры 2022 (м). Группа C
10 февраля 2022, четверг. 11:40 МСК
Финляндия
Не начался
Словакия
Олимпийские игры 2022 (м). Группа A
10 февраля 2022, четверг. 16:10 МСК
США
Не начался
Китай
Олимпийские игры 2022 (м). Группа A
10 февраля 2022, четверг. 16:10 МСК
Канада
Не начался
Германия
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