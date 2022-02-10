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Ассист Задорова помог «Калгари» всухую разгромить «Вегас», «Чикаго» обыграл «Эдмонтон»

Ассист Задорова помог «Калгари» всухую разгромить «Вегас», «Чикаго» обыграл «Эдмонтон»
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Сегодня, 10 января, в Калгари (Канада) на арене «Скотиабанк Саддлдом» «Калгари Флэймз» принимал «Вегас Голден Найтс» в рамках матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась крупной победой хозяев со счётом 6:0 (3:0, 1:0, 2:0).

В составе победителей дубль оформил Эндрю Манджапане, по шайбе забили Микаэля Баклунд, Джонни Годро, Элиас Линдхольм и Мэттью Ткачук. Российский защитник Никита Задоров отдал одну результативную передачу.

Эта победа стала для «Калгари» четвёртое подряд. «Вегас» прервал трёхматчевую серию побед.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 февраля 2022, четверг. 05:30 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
6 : 0
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Годро (Ткачук, Гудбрансон) – 05:03' (5x5)   2:0 Баклунд (Ханифин, Чюлингтон) – 12:24' (5x5)   3:0 Линдхольм (Ткачук, Танев) – 15:06' (5x5)   4:0 Манджапане (Баклунд, Коулман) – 26:57' (5x5)   5:0 Ткачук (Баклунд, Задоров) – 43:09' (5x5)   6:0 Манджапане (Баклунд, Ханифин) – 55:44' (5x4)

Ранее в Эдмонтоне на арене «Роджерс Плэйс» «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Чикаго Блэкхоукс» и уступил со счётом 1:4 (0:2, 1:0, 0:2).

За «Ойлерз» единственный гол забил Леон Дарзайтль, у «Чикаго» отличились Алекс Дебринкэт, Брэндон Хагель, Дилан Строум и Кирби Дак.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 февраля 2022, четверг. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
1 : 4
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Дебринкэт (Кейн, Строум) – 01:44' (5x4)   0:2 Хагель (Дебринкэт, Дак) – 02:47' (5x5)   1:2 Драйзайтль (Кейн, Макдэвид) – 26:03' (5x4)   1:3 Строум (Дебринкэт, Джонс) – 41:08' (5x4)   1:4 Дак (Хагель, Маккейб) – 49:36' (5x5)
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