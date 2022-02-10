Ассист Задорова помог «Калгари» всухую разгромить «Вегас», «Чикаго» обыграл «Эдмонтон»

Сегодня, 10 января, в Калгари (Канада) на арене «Скотиабанк Саддлдом» «Калгари Флэймз» принимал «Вегас Голден Найтс» в рамках матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась крупной победой хозяев со счётом 6:0 (3:0, 1:0, 2:0).



В составе победителей дубль оформил Эндрю Манджапане, по шайбе забили Микаэля Баклунд, Джонни Годро, Элиас Линдхольм и Мэттью Ткачук. Российский защитник Никита Задоров отдал одну результативную передачу.



Эта победа стала для «Калгари» четвёртое подряд. «Вегас» прервал трёхматчевую серию побед.

Ранее в Эдмонтоне на арене «Роджерс Плэйс» «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Чикаго Блэкхоукс» и уступил со счётом 1:4 (0:2, 1:0, 0:2).

За «Ойлерз» единственный гол забил Леон Дарзайтль, у «Чикаго» отличились Алекс Дебринкэт, Брэндон Хагель, Дилан Строум и Кирби Дак.