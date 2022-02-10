Фёдоров – о допинг-скандале с Валиевой: не понимаю, почему сейчас, почему не раньше

Тренер сборной России по хоккею Сергей Фёдоров отреагировал на допинговый скандал с участием российских фигуристов.

«Держит ли ситуация с фигуристами в напряжении? По тому, что я понимаю, что я слышал и прочитал — нехорошая, нездоровая ситуация. Я не понимаю тенденции, почему сейчас, почему не раньше. В общем-то это немного сказывается. Но новости вышли наружу. Переживания определённые есть», – передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Ранее сборная России выиграла командные соревнования по фигурному катанию на Олимпиаде-2022, но церемония награждения до сих пор не была проведена. Появилась информация, что допинг-тест 15-летней Валиевой показал наличие запрещённой субстанции в микродозе.



10 февраля стало известно, что с российской фигуристки снято отстранение, Россия сохранит золото в командном турнире зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай). Тем не менее, хотя команде юристов удалось снять отстранение Камилы, на данное решение ещё может быть подана апелляция в Спортивный арбитражный суд (CAS).