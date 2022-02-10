«Сент-Луис» продлил контракт с главным тренером Крэйгом Берюбе на три года
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«Сент-Луис Блюз» продлил контракт с главным тренером команды Крэйгом Берюбе, сообщает официальный сайт НХЛ на русском языке. Соглашение со специалистом рассчитано на три года.
Берюбе проводит четвёртый сезон на посту тренера «Блюз», и за этот период команда выиграла 133 матча, проиграла 71 в основное время и 30 в дополнительное. В 2019 году он привёл команду к первому в её истории титулу обладателя Кубка Стэнли.
Срок действия предыдущего соглашения должен был завершиться текущим летом.
В нынешнем сезоне «Сент-Луис» с 57 очками после 44 игр занимает пятое место в таблице Западной конференции. Ближайший матч команда проведёт 11 февраля с «Нью-Джерси Дэвилз».
Ранее «Блюз» продлили контракт с россиянином Алексеем Торопченко.
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