«Сент-Луис» продлил контракт с главным тренером Крэйгом Берюбе на три года

«Сент-Луис Блюз» продлил контракт с главным тренером команды Крэйгом Берюбе, сообщает официальный сайт НХЛ на русском языке. Соглашение со специалистом рассчитано на три года.



Берюбе проводит четвёртый сезон на посту тренера «Блюз», и за этот период команда выиграла 133 матча, проиграла 71 в основное время и 30 в дополнительное. В 2019 году он привёл команду к первому в её истории титулу обладателя Кубка Стэнли.



Срок действия предыдущего соглашения должен был завершиться текущим летом.



В нынешнем сезоне «Сент-Луис» с 57 очками после 44 игр занимает пятое место в таблице Западной конференции. Ближайший матч команда проведёт 11 февраля с «Нью-Джерси Дэвилз».

Ранее «Блюз» продлили контракт с россиянином Алексеем Торопченко.