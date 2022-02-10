Тренер сборной Дании рассказал о подготовке команды к матчу с Россией

Главный тренер сборной Дании Хайнц Элерс поделился ожиданиями от игры со сборной России на Олимпиаде.



«Сборная России — абсолютный фаворит нашей группы. Это лучшая команда, которую я уже увидел здесь. Для нас матч с россиянами будет очень сложным, ведь у них имеется большое количество качественных, мастеровитых игроков. Мы подготовили для себя несколько видеонарезок с их вчерашнего матча против Швейцарии, чтобы сделать по ним нужные выводы. Я знаю, что у вас играет лучший бомбардир лиги. Не знаю, как произносится его фамилия, но он играет в московском «Динамо» (Вадим Шипачёв. — Прим. «Чемпионата»). По моему мнению, он, как и другие российские хоккеисты, имеет много классных навыков. Это высококвалифицированный игрок.



Мы держимся сплочённой командой, нам нужно сыграть так же, как против Чехии, действовать компактно. Конечно, это хорошо, что у нас в составе имеются хоккеисты, которые выступали и выступают в КХЛ, они знакомы со многими россиянами. Это нужный и важный опыт.



В плане коронавируса ситуация в нашей команде нормальная. Но два человека из нашего состава по-прежнему находятся на карантине. Они тренируются индивидуально. Это не очень хорошо, что спортсменам приходится находиться в изоляции на протяжении многих дней. Не думаю, что это может быть приемлемо для Олимпиады и для спортсменов, которые хотят выступать на столь высоком уровне», – передаёт слова Элерса корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Новость по теме Турнирные расклады на ОИ: сборная России по хоккею может выйти в 1/4 финала послезавтра