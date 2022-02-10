Тренер «Флориды»: Хартли — профессионал с большой буквы, очень сильный специалист

Тренер «Флориды Пантерз» Максим Иванов рассказал о работе в «Авангарде» вместе с Бобом Хартли.



«Авангард» не стал продлевать контракт или это было моё решение? Это было совместное решение. Я максимально сконцентрирован на работе во «Флориде», должен каждый день находиться вместе с командой. И выезжать в Россию стало гораздо сложнее.



В «Авангард» меня пригласили непосредственно работать над катанием игроков. Я должен был добавить скорости, маневренности.



Бывший игрок «Авангарда» Алексей Потапов назвал методы Боба Хартли ГУЛАГом. Он действительно такой жёсткий специалист? Непросто так Боб Хартли выиграл Кубок Стэнли, а теперь и Кубок Гагарина. Он – профессионал с большой буквы, очень сильный специалист, правильно относящийся к делу.



Когда работал с Хартли в «Авангарде», мне казалось, что я и не уезжал из НХЛ. То, что команда выиграла кубок, это по большей части его заслуга. А по поводу его жёсткости… Если ты хочешь побеждать, то должен быть жёстким, нужно нажимать определённые рычаги.



Илья Ковальчук действительно многое изменил в положительную сторону? Однозначно, Ковальчук играл большую роль в этой команде. Он подбодрил всех ребят, направил в нужную сторону. Климат в команде имеет своё значение. Все игроки «Авангарда» говорили, что если бы не Илья, в плей-офф было бы очень-очень тяжело. Ковальчук был настоящим лидером», – цитирует Иванова «Рейтинг букмекеров».