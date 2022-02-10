20-летний форвард сборной США возглавил гонку бомбардиров после 1-го тура на Олимпиаде

Сборная США по хоккею одержала победу над командой Китая на Олимпийских играх 2022 года со счётом 8:0. Встреча прошла в Пекине на стадионе «Национальный».



В составе американской сборной три шайбы забросил нападающий Шон Фаррелл. Также на его счету две голевые передачи. Таким образом, 20-летний американец возглавил гонку бомбардиров на Олимпийских играх с пятью очками. По три очка набрали Сакари Маннинен и Миро Аалтонен (оба — сборная Финляндии), а также американец Бен Майерс.



В списке снайперов Фаррелл делит первое место с Манниненом. Отметим, что американский форвард был выбран в 2020 году на драфте НХЛ «Монреаль Канадиенс» под общим 124-м номером.



В следующей встрече сборная США сыграет с командой Канады. Матч состоится в субботу, 12 февраля, начало — в 7:10 по московскому времени.