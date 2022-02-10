Гимаев: со Швейцарией у России были проблемы с созиданием. Надо раскрепоститься с Данией

Комментатор КХЛ ТВ, известный в прошлом защитник Сергей Гимаев-младший поделился ожиданиями о предстоящей игре сборной России с Данией на Олимпиаде в Пекине (Китай).



«Поломает голову тренерский штаб. Не исключу какие-то перестановки в линии нападения. В обороне мы сыграли здорово, сюда же относится и игра Федотова. В целом нападающие тоже помогают линии обороны, поэтому результат — их заслуга тоже.



Если и будут перестановки, то незначительные. Могут поменять местами Гусева с Галиевым. Возможно, увидим Плотникова в составе. А так по одной игре не стоит делать серьёзных выводов, тем более месяц не играли.



Датчан нельзя недооценивать. Они вышли из сложной группы, попали на Олимпийские игры, обыграли норвежцев. Откровенно говоря, с чехами им повезло, они не могли выйти из своей зоны в первом периоде. Потом игра выровнялась, уже второй и третий период не было серьёзного доминирования. Но в целом Чехия выглядела сильнее. Великолепная игра вратаря Дама, самоотверженная игра датчан принесли победу.



Мы должны обыгрывать датчан. С датчанами нам надо раскрепоститься и сыграть в комбинационный хоккей. По игре со швейцарцами было видно, что у нас проблемы в созидании», — сказал Гимаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.