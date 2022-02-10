Гимаев: со Швейцарией у России были проблемы с созиданием. Надо раскрепоститься с Данией

Комментатор КХЛ ТВ, известный в прошлом защитник Сергей Гимаев-младший поделился ожиданиями о предстоящей игре сборной России с Данией на Олимпиаде в Пекине (Китай).
«Поломает голову тренерский штаб. Не исключу какие-то перестановки в линии нападения. В обороне мы сыграли здорово, сюда же относится и игра Федотова. В целом нападающие тоже помогают линии обороны, поэтому результат — их заслуга тоже.
Если и будут перестановки, то незначительные. Могут поменять местами Гусева с Галиевым. Возможно, увидим Плотникова в составе. А так по одной игре не стоит делать серьёзных выводов, тем более месяц не играли.
Датчан нельзя недооценивать. Они вышли из сложной группы, попали на Олимпийские игры, обыграли норвежцев. Откровенно говоря, с чехами им повезло, они не могли выйти из своей зоны в первом периоде. Потом игра выровнялась, уже второй и третий период не было серьёзного доминирования. Но в целом Чехия выглядела сильнее. Великолепная игра вратаря Дама, самоотверженная игра датчан принесли победу.
Мы должны обыгрывать датчан. С датчанами нам надо раскрепоститься и сыграть в комбинационный хоккей. По игре со швейцарцами было видно, что у нас проблемы в созидании», — сказал Гимаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
- 10 февраля 2022
-
21:52
-
21:28
-
21:09
-
21:00
-
20:48
-
20:43
-
20:29
-
20:13
-
20:00
-
19:45
-
19:30
-
19:29
-
19:19
-
19:05
-
19:00
-
18:28
-
18:23
-
18:04
-
17:29
-
17:05
-
17:00
-
16:48
-
16:33
-
16:08
-
16:05
-
16:01
-
15:51
-
15:20
-
15:17
-
13:48
-
13:25
-
13:12
-
13:05
-
12:14
-
11:54