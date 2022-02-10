Фер: ненавидел играть против Кросби больше, чем против Малкина. Шайба липнет к Сидни

Нападающий «Ак Барса» Эрик Фер рассказал об игре за «Питтсбург Пингвинз» с Сидни Кросби и Евгением Малкиным.



В «Питтсбурге» пересекался с Евгением Малкиным. Он же как Сёмин, не очень общительный парень? Не соглашусь, он был совсем другим. Мы с ним хорошо сдружились. Малкин был очень весёлым парнем и пользовался уважением в раздевалке. Мы даже поиграли с ним в одном звене в плей-офф – 2016 – я, Малкин и Крис Куниц. Было здорово.



Джино – фантастический игрок. Чтобы быть успешным рядом с ним, достаточно просто отдать ему шайбу и отрабатывать в защите. В Малкине восхищает то, что игроки с такими габаритами обычно полагаются на силу, а не на контроль шайбы. А он сам любит вести ход игры и обладает прекрасной техникой.



Против кого играть сложнее – против Малкина или Кросби? Ха! Обычно меня спрашивают, кто лучше – Овечкин или Кросби. Думаю, что я ненавидел играть против Сида больше, чем против Малкина. Джино иногда увлекается и теряет шайбу, а Кросби очень надёжный.



Шайба буквально липнет к нему и отнять её почти невозможно. Он будет бороться до последнего и обычно играет без риска, чтобы не ошибиться. Когда я играл за «Вашингтон», то терпеть не мог Кросби, но иначе и быть не могло, так как наши команды ненавидели друг друга. Но в «Питтсбурге» мы подружились. Он отличный парень, и я быстро изменил своё мнение о нём», – цитирует Фера «Спорт Бизнес Online».