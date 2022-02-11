Сегодня, 11 февраля, на Олимпийских играх — 2022 в Пекине на стадионе «Национальный» прошёл второй матч сборной России в рамках мужского хоккейного турнира. Соперником россиян была команда Дании. Встреча группового этапа завершилась победой российской команды со счётом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0).
Стали известны расклады, при которых сборная России пробьётся в четвертьфинал Олимпиады. Для этого национальная команда Чехии должна потерять очки в матче со Швейцарией. Если этого не случится, то судьба путёвки в четвертьфинал будет решаться в заключительном туре в очном противостоянии с чехами. Победитель займёт первое место и попадёт в 1/4 финала напрямую.
Напомним, Олимпийские игры в Пекине начались 4 февраля и продлятся до 20 февраля. Мужской хоккейный турнир стартовал 9 февраля, финал состоится 20 февраля. Сборная России выступает в группе B с командами Чехии, Швейцарии и Дании. В стартовом матче на турнире подопечные Алексея Жамнова переиграли швейцарцев со счётом 1:0.
В следующем матче россияне сыграют с командой Чехии (12 февраля, 16:10 мск).
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