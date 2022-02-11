Гимаев: игра с Данией показала, что у России серьёзные проблемы в созидании

Комментатор КХЛ ТВ, известный в прошлом защитник Сергей Гимаев-младший поделился мнением об игре сборной России по хоккею в матче с Данией (2:0) на Олимпийских играх.



«Игра вновь показала, что у нас серьёзные проблемы в созидании. Даже те игроки, которых мы считаем креативными, сегодня не показали соответствующей игры.



Мы действительно играем осторожно. Если брать первые 2 периода, то у нас там просто не получалось реализовать моменты. В третьем периоде, выигрывая 1:0, мы всё-таки скатились до осторожной игры, старались обезопасить свои ворота и удержать победный счёт.



Из положительных моментов отметим вновь игру в обороне, хотя датчане имели возможности, три момента было от игрока финского «Йокерита». В двух случаях выручил Иван Федотов, который вновь провёл отличный матч, а в третьем случае сошла шайба с клюшки, и в целом датчанин уже мог поражать пустые ворота», — сказал Гимаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Гаяне Аракелян.