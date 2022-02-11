Турнирная таблица и результаты матчей прошедшего игрового дня НХЛ

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 11 февраля, а также итоги матчей прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.



«Бостон Брюинз» крупно проиграл дома «Каролине Харрикейнз» (0:6). Российский форвард «ураганов» Андрей Свечников набрал в прошедшей встрече 3 (1+2) очка.

«Вашингтон Кэпиталз» в гостях переиграл «Монреаль Канадиенс» со счётом 5:2. Российский голкипер столичного клуба Илья Самсонов отразил 42 броска, форвард Евгений Кузнецов отдал две голевые передачи.

«Колорадо Эвеланш» обыграл действующего обладателя Кубка Стэнли — «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:2). По одной шайбе забросили форвард «лавин» Валерий Ничушкин и нападающий «молний» Никита Кучеров. Защитник «Тампы» Михаил Сергачёв также отметился результативной передачей.

«Нью-Джерси Дэвилз» в гостях оказался сильнее «Сент-Луис Блюз» (7:4). В составе победителей 3 (1+2) очка набрал белорусский форвард Егор Шарангович. Заброшенной шайбой отметился российский нападающий «Блюз» Клим Костин. Форвард «блюзменов» Павел Бучневич стал автором голевой передачи.

«Калгари Флэймз» на своём льду уверенно обыграл «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 5:2. Российский нападающий «кленовых листьев» Илья Михеев результативными баллами не отметился, как и защитник хозяев Никита Задоров.

«Питтсбург Пингвинз» в гостях обыграл «Оттаву Сенаторз» со счётом 2:0. Защитник канадского клуба Никита Зайцев провёл на льду 17.18 и заработал показатель полезности «-1».

«Коламбус Блю Джекетс» в овертайме переиграл «Баффало Сэйбрз» (4:3, ОТ). Российский форвард «мундиров» Егор Чинахов провёл на площадке 14.37 и не отметился результативными действиями, защитник Владислав Гавриков заработал показатель полезности «+2» при 23.13 минутах на льду.

В таблице Восточной конференции первое место занимает «Флорида Пантерз», набравшая 69 очков после 47 матчей. Следом идёт «Каролина» с 67 баллами за 45 встреч. Замыкает тройку «Тампа», на счету которой 66 очков после 47 игр.



На Западе таблицу возглавляет «Колорадо», набравший 70 баллов за 45 матчей. На 10 очков отстаёт «Нэшвилл Предаторз», сыгравший на два матча больше. Третье место — у «Миннесоты Уайлд», в активе которой 59 очков после 42 игр.