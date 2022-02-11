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Турнирная таблица и результаты матчей прошедшего игрового дня НХЛ

Турнирная таблица и результаты матчей прошедшего игрового дня НХЛ
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«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 11 февраля, а также итоги матчей прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.

«Бостон Брюинз» крупно проиграл дома «Каролине Харрикейнз» (0:6). Российский форвард «ураганов» Андрей Свечников набрал в прошедшей встрече 3 (1+2) очка.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 февраля 2022, пятница. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
0 : 6
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Трочек (Терявяйнен, Свечников) – 08:26' (5x4)   0:2 Свечников – 22:35' (5x5)   0:3 Ахо (Терявяйнен, Нечас) – 28:01' (5x5)   0:4 Песке (Фаст, Стаал) – 34:02' (5x5)   0:5 Ахо (Терявяйнен, Свечников) – 41:58' (5x4)   0:6 Стаал (Шей) – 55:24' (5x5)

«Вашингтон Кэпиталз» в гостях переиграл «Монреаль Канадиенс» со счётом 5:2. Российский голкипер столичного клуба Илья Самсонов отразил 42 броска, форвард Евгений Кузнецов отдал две голевые передачи.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 февраля 2022, пятница. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Снивли (Шульц) – 05:04' (5x5)   0:2 Макмайкл (Эллер, ван Римсдайк) – 05:24' (5x5)   0:3 Хагелин (Фегервары, Карлсон) – 23:40' (5x5)   1:3 Питлик (Андерсон, Клаг) – 24:09' (5x5)   1:4 Снивли (Кузнецов, Шульц) – 25:18' (5x5)   2:4 Кофилд (Судзуки, Тоффоли) – 35:58' (5x4)   2:5 Уилсон (Снивли, Кузнецов) – 58:45' (en)

«Колорадо Эвеланш» обыграл действующего обладателя Кубка Стэнли — «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:2). По одной шайбе забросили форвард «лавин» Валерий Ничушкин и нападающий «молний» Никита Кучеров. Защитник «Тампы» Михаил Сергачёв также отметился результативной передачей.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 февраля 2022, пятница. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
3 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Ландеског (Рантанен, Тэйвз) – 02:43' (5x5)   2:0 Тэйвз (Кадри, Джонсон) – 06:16' (4x4)   2:1 Кучеров (Пойнт, Рутта) – 10:45' (5x5)   3:1 Ничушкин (Бураковски) – 21:56' (4x4)   3:2 Пойнт (Сергачёв, Палат) – 35:54' (5x5)

«Нью-Джерси Дэвилз» в гостях оказался сильнее «Сент-Луис Блюз» (7:4). В составе победителей 3 (1+2) очка набрал белорусский форвард Егор Шарангович. Заброшенной шайбой отметился российский нападающий «Блюз» Клим Костин. Форвард «блюзменов» Павел Бучневич стал автором голевой передачи.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 февраля 2022, пятница. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
4 : 7
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Суббэн – 02:12' (5x5)   0:2 Маклауд (Сиверсон, Веси) – 15:07' (5x5)   1:2 Костин (Сундквист, Крюг) – 15:37' (5x5)   2:2 Шенн (Парэйко, О'Райлли) – 25:13' (5x5)   3:2 Фолк – 35:03' (5x5)   3:3 Шарангович (Хишир, Смит) – 49:08' (5x5)   3:4 Хишир (Суббэн, Шарангович) – 51:34' (4x4)   3:5 Веси (Зигенталер, Заха) – 57:41' (5x5)   4:5 Шенн (Бучневич, Крюг) – 58:17' (6x5)   4:6 Боквист (Сиверсон, Гиллис) – 58:41' (en)   4:7 Хишир (Шарангович) – 59:50' (en)

«Калгари Флэймз» на своём льду уверенно обыграл «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 5:2. Российский нападающий «кленовых листьев» Илья Михеев результативными баллами не отметился, как и защитник хозяев Никита Задоров.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 февраля 2022, пятница. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
5 : 2
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Сандин (Нюландер, Таварес) – 23:49' (5x5)   1:1 Манджапане (Баклунд, Коулман) – 24:13' (5x5)   2:1 Ханифин (Андерссон, Ткачук) – 33:03' (5x5)   3:1 Чюлингтон (Ханифин, Баклунд) – 33:35' (5x4)   4:1 Линдхольм (Годро, Танев) – 35:54' (5x5)   5:1 Андерссон – 41:16' (5x5)   5:2 Бантинг (Мэттьюс, Лильегрен) – 45:06' (5x5)

«Питтсбург Пингвинз» в гостях обыграл «Оттаву Сенаторз» со счётом 2:0. Защитник канадского клуба Никита Зайцев провёл на льду 17.18 и заработал показатель полезности «-1».

НХЛ - регулярный чемпионат
11 февраля 2022, пятница. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
0 : 2
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Картер (Летанг) – 27:25' (5x5)   0:2 Раст (Кросби, Гюнцель) – 59:48' (en)

«Коламбус Блю Джекетс» в овертайме переиграл «Баффало Сэйбрз» (4:3, ОТ). Российский форвард «мундиров» Егор Чинахов провёл на площадке 14.37 и не отметился результативными действиями, защитник Владислав Гавриков заработал показатель полезности «+2» при 23.13 минутах на льду.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 февраля 2022, пятница. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
3 : 4
ОТ
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Рослович (Гавриков, Фикс-Волански) – 09:05' (5x5)   1:1 Далин (Йокихарью, Томпсон) – 23:27' (5x5)   2:1 Окпосо (Янковски, Писик) – 38:23' (5x5)   3:1 Так (Скиннер, Томпсон) – 40:12' (5x5)   3:2 Гонс (Кукан) – 44:48' (5x5)   3:3 Бьёркстранд (Лайне, Ворачек) – 54:25' (5x4)   3:4 Ворачек (Веренски, Дженнер) – 60:16' (3x3)

В таблице Восточной конференции первое место занимает «Флорида Пантерз», набравшая 69 очков после 47 матчей. Следом идёт «Каролина» с 67 баллами за 45 встреч. Замыкает тройку «Тампа», на счету которой 66 очков после 47 игр.

На Западе таблицу возглавляет «Колорадо», набравший 70 баллов за 45 матчей. На 10 очков отстаёт «Нэшвилл Предаторз», сыгравший на два матча больше. Третье место — у «Миннесоты Уайлд», в активе которой 59 очков после 42 игр.

Турнирная таблица НХЛ
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